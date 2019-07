Real Madrid, Bale 'fatto fuori': arriva la risposta

CALCIOMERCATO REAL MADRID TOTTENHAM ZIDANE BALE / Zidane ha messo alla porta Gareth Bale. Il tecnico francese non ha usato troppi giri di parole per parlare del futuro del gallese: "E' meglio che se ne vada presto", ha ammesso. Non è tardata ad arrivare la risposta da parte del giocatore.

Il suo rappresentante, Jonathan Barnett, intervistato da 'Diario AS', è stato più che chiaro: "Se Gareth Bale se ne va è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingono via. Rimane uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei cinque migliori, e il suo futuro continuerà essere in un grande club. Zidane è un ingrato con Bale". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Bale negli ultimi giorni è stato accostato sempre con più insistenza al