CALCIOMERCATO NAPOLI ZIYECH JAMES / Hakim Ziyech potrebbe approdare in Italia, ma non alla Roma. Secondo 'calciomercatonews.com' il fantasista marocchino dell'Ajax è una delle alternative a James Rodriguez.

Il trequartista colombiano in uscita dalè il 'sogno' di ma la trattativa con Perez non decolla considerato che il presidente delle 'Merengues' vuole cederlo a titolo definitivo per 42 milioni mentrepunta a prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Ecco allora che Ziyech potrebbe davvero prendere quota per il Napoli. La valutazione del 26enne di Dronten è decisamente alla portata, ovvero 30 milioni di euro.