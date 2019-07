CALCIOMERCATO MILAN EMPOLI ACCARDI / Ismael Bennacer, centrocampista dell'Empoli fresco vincitore della Coppa D'Africa con la sua Algeria, è ad un passo dal Milan.

Il direttore sportivo del club toscano Pietrosi è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per presentare il promesso sposo rossonero.

Ecco le sue parole: ''Ismael è un guerriero, i tifosi del Milan lo adoreranno. Siamo felici per lui, felici del suo successo. Lui vuole arrivare in alto e ci arriverà. Al pubblico di San Siro piacerà: i tifosi, in qualsiasi club, vogliono vedere giocatori che lottano e sudano".