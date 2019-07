CALCIOMERCATO TORINO CAIRO / Concentrato sui prossimi impegni ufficiali del suo Torino, Urbano Cairo ha fatto il punto parlando anche di mercato: "Adesso testa alla Coppa, bisogna fare un passo per volta: abbiamo l’appuntamento del 25, poi il ritorno il primo agosto. Il Debrecen non è avversario da sottovalutare.

Se le cose procederanno come spero, faremo ragionamenti con, anche se già adesso ci stiamo pensando. Una cosa per volta - le sue parole a 'Radio Rai' -? Ha fatto un grande campionato, ha dimostrato di avere qualità umane e calcistiche di grande spessore. Ha fame di migliorarsi come tutto il gruppo. Sono contento che abbia rinnovato il suo contratto: aveva molte squadre che gli ronzavano attorno ma per me era fondamentale tenerlo al Toro".