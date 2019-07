CALCIOMERCATO FIORENTINA LIROLA / Tra qualche ora la dirigenza della Fiorentina si riunirà in America per un importante summit di mercato. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono da definire alcune operazioni in uscita: dopo il passaggio di Veretout alla Roma, toccherà a Vitor Hugo (Palmeiras) e Dabo (tra Nantes ed Olympiacos) a lasciare Firenze.

In entrata il giocatore più vicino resta confermata l'esclusiva di 'Calciomercato.it', con il giocatore che ha già detto sì alla destinazione viola. Va definito l'accordo con il.