CALCIOMERCATO SASSUOLO BOATENG OBIANG DI FRANCESCO / Il Sassuolo è pronto ad accogliere Pedro Obiang: il West Ham ha fatto ritorno in Inghilterra dopo la tournée in Cina e così l'ex Sampdoria è pronto a ritornare in Italia.

Operazione da 8 milioni di euro più bonus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' si lavora anche in uscita: ieri si è tenuto un colloquio tra De Zerbi e Boateng a fine allenamento per discutere del futuro ma tutto lascia presagire che il ghanese lasci l'Emilia durante questa finestra estiva di mercato dopo il ritorno in prestito dal Barcellona. Intanto Di Francesco potrebbe approdare alla Spal.