CALCIOMERCATO JUVENTUS ROSE / La Juventus mette di nuovo nel mirino il Tottenham. Secondo il 'Mirror', Maurizio Sarri ha chiesto ai suoi dirigenti Danny Rose, laterale mancino di 29 anni evidentemente 'scoperto' dal tecnico l'anno scorso durante la sua esperienza sulla panchina del Chelsea.

In scadenza nel, il classe '90 non sembra essere un intoccabile per mister, motivo per cui la trattativa con gli 'Spurs' potrebbe essere tutt'altro che impossibile, anche se gli inglesi sono una delle botteghe più care in Europa oltre che meno disposte a concedere sconti. Rose dovrebbe avere una valutazione iniziale intorno ai 20-25 milioni di euro.