CALCIOMERCATO BRESCIA TONELLI / Dopo aver perfezionato i primi tre colpi dell'estate (Joronen, Chancellor e Ayé) il Brescia di Cellino ora è al lavoro per cercare di rafforzare il prima possibile il reparto difensivo da mettere a disposizione di Corini in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il primo obiettivo è Lorenzo Tonelli: il difensore del Napoli, rientrato dal prestito dalla Sampdoria, ha la valigia in mano ed è il prescelto per far coppia con il venezuelano Chancellor. C'è però da registrare la forte concorrenza del Lecce. L'alternativa numero uno si trova sempre a Napoli ed è Sebastiano Luperto: tra i possibili candidati rimangono vive le piste che conducono a Federico Ceccherini della Fiorentina, Matteo Gabbia del Milan e Luka Bodgan del Livorno