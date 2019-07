p>CALCIOMERCATO CAGLIARI EDER / In attesa di accogliere Markoe Nahitanilè al lavoro per cercare di riportare in Italia: l'ex attaccante dell'Interpotrebbero tornare in Italia dopo l'esperienza nel campionato cinese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Cagliari ha riaperto nelle ultime ore la trattativa con l'italo-brasiliano attualmente in forza al Jiangsu Suning: i costi elevati però dell'ingaggio percepito da Eder rallentano l'affare. Il discorso relativo all'attaccante erano già stati affrontati nell'ambito della cessione all'Inter di Barella.