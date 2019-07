CALCIOMERCATO REAL MADRID BALE ZIDANE / Parole forti e dichiarazioni pesanti quelle rilasciate da Zinedine Zidane su Gareth Bale al termine della sfida persa contro il Bayern Monaco di International Champions Cup. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'attaccante gallese del Real Madrid non ha preso parte alla sfida, rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti del match.

Ci ha pensato poi il tecnico dei 'Blancos' a chiarire la situazione relativa all'ex: ''Bale non ha giocato perché sta per andarsene. Speriamo che se ne vada presto, sarebbe meglio pertutti. Stiamo lavorando al suo trasferimento in un altro club. Non ho nulla di personale contro di lui, ma arriva un momento in cui le cose sono fatte perché devono essere fatte. Devo prendere delle decisioni e dobbiamo cambiare. Questa è una scelta dell'allenatore e anche del giocatore, che conosce la situazione. Tutto cambierà, non so se tra 24 o 48 ore, ma cambierà. Ed è una cosa buona per tutti".