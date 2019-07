CALCIOMERCATO ATALANTA ZAPATA CASTAGNE / L'Atalanta di Percassi non è intenzionata a cedere nessun gioiello e a smentallare la rosa in vista della prossima stagione che coinciderà con l'esordio assoluto in Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Dea è pronta ad alzare il muro per Zapata e Castagne.

L'attaccante colombiano è pronto a firmare il rinnovo: il 15 luglio c’è stato un incontro tra gli agenti del colombiano e il d.t.con Zapata che percepirà un nuovo ingaggio da 2 milioni di euro più bonus. Una volta riscattato dalla(il prestito biennale terminerà nel 2020), firmerà un contratto valido fino al 2023.

Proseguono anche i contatti per il rinnovo di Castagne: la richiesta dell'entourage del giocatore è di 1 milione di euro, possibile che si chiuda a cifre più basse. Sullo sfondo rimane forte l'interesse del Crystal Palace che ha offerto 21 milioni di euro per il giocatore, intenzionato però a rimanere a Bergamo.