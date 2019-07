p>CALCIOMERCATO NAPOLI PEPE LOZANO / Se da un lato la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez al momento sembra essere congelata, potrebbe riaprisi nelle prossime ore quella con ilper Hirving. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato su 'Calciomercato.it', Lozano è da tempo nel mirino della dirigenza del Napoli: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Aurelio De Laurentiis è pronto ad alzare l'offerta di 40 milioni di euro per il messicano che ha già detto sì alla destinazione azzurra. Discorso diverso invece per Pepé, conteso in Premier da Liverpool e Manchester United: per strapparlo al Lille servirà un importantissimo esborso economico. Sullo sfondo rimane la complessa situazione di Icardi.