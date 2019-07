CALCIOMERCATO JUVENTUS ROMA HIGUAIN / Juventus e Roma hanno ormai apparecchiato l'operazione Higuain. Come riporta il 'Corriere dello Sport', i due club hanno raggiunto un accordo totale per un prestito da 9 milioni di euro più obbligo di riscatto a partire del 2020 a 27 milioni di euro.

La 'Vecchia Signora' è disponibile a dare una buonuscita al 'Pipita', che ora avrebbe aperto al trasferimento nella Capitale - l'argentino ha capito che non ci sono i margini per una permanenza, stando a 'La Gazzetta dello Sport' la sua maglia numero 21 non è in vendita nemmeno negli store ufficiali - dove andrebbe a guadagnare circa 4,5 milioni di euro netti a stagione fino al