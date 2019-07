p>CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Come raccontato dettagliatamente da giugno su 'Calciomercato.it', la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez ogni giorna diventa sempre più complicata: tra 8 giorni il fantasista colombiano è atteso a Valdebebas per aggregarsi al ritiro estivo del Real Madrid e sembrano non esserci riscontri positivi dal fronte spagnolo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', oltre all'Atletico Madrid c'è da registrare anche il forte interessemento del Manchester United che vorrebbe inserire James nella trattativa che porterebbe Pogba alla corte di Zinedine Zidane.