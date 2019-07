CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC / Miralem Pjanic allontana tutte le voci di mercato e giura ancora fedeltà alla Juventus nell'intervista che il centrocampista bosniaco ha rilasciato ai microfoni di 'Tuttosport' e 'Corriere dello Sport'. Il classe 1990 si dice pronto ancora una volta a prendere in mano il centrocampo bianconero, anche dopo l'arrivo di Sarri sulla panchina della 'Vecchia Signora' come già raccontato in esclusiva da Calciomercato.it. Ma non solo: da de Ligt a Cristiano Ronaldo, passando per il sogno Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le voci di mercato: ''Sono molto felice a Torino: mi piace la città, mi piace questo club fantastico in cui gioco. Non c’era motivo di pensare un anno fa di andare altrove e non c’è adesso. Io ho un contratto di altri quattro anni, ho giocatori fantastici intorno a me e sto qua per continuare a fare ancora meglio, per diventare più forte. Alla Juventus ho la possibilità di raggiungere tanti altri obiettivi. Il mio sogno è di vincere la Champions e farò di tutto per vincerla. Quest’anno, ma tutti gli anni che sto ancora qua.

Dunque sono molto contento di restare qua e sono a disposizione di tutti''

La nuova Juventus di Sarri: ''Conosco il suo calcio, ho visto che toccherò sicuramente tanti palloni. Ma, come ha detto lui, tutti dovremo capire come muoverci intorno, perché gli avversari non è che sono pazzi e non capiscono niente: saranno reparati, sapranno molto bene come giochiamo e noi dovremo muoverci bene intorno per liberare gli spazi. Ma io sono molto contento, ripeto, e mi sono preparato: ho una grande voglia di iniziare e fare una grande stagione. Quello dei 150 palloni giocati a partita sarà sicuramente un obiettivo che vorrò raggiungere, ma non mi importa se saranno 150 o 120. L’importante sarà giocare bene e far giocare bene i miei compagni, sarà liberare gli spazi per favorire un gioco fluido con un bel calcio palla a terra e palla veloce, a uno-due tocchi. Poi, davvero, una volta in cui riusciremo a muoverci bene intorno, questa squadra con le qualità che ha in rosa, potrà sicuramente divertirsi e far divertire''.

L'arrivo di De Ligt: ''E' un grande giocatore che ci aiuterà a raggiungere altri obiettivi che la società vuole. E’ giovane, farà sicuramenye bene alla Juve. Ha dimostrato carattere nelle partite in cui abbiamo giocato contro, ma non solo. Molto maturo per l’età che ha. E’ un valore aggiunto per la nostra squadra".

Cristiano Ronaldo: ''E' sempre motivato, a disposizione come sempre. Si diverte, scherza come sa fare ma è concentrato su suo lavoro. E’ un giocatore che vorrà raggiungere gli obiettivi che abbiamo anche noi, è il più forte che abbiamo e dovremo metterlo in condizione di fare un’altra grande stagione per vincere insieme".