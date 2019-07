Calciomercato Juventus, scambio Neymar-Dybala: Leonardo smentisce

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR DYBALA PSG LEONARDO / Negli ultimi giorni, impazzano i rumours sul clamoroso colpo Neymar associato alla Juventus, addirittura con uno scambio con il Psg che comprenderebbe Dybala.

Ma dai francesi arriva una secca smentita ad opera del ds, che ha parlato ai microfoni di 'Le Parisien' al termine dell'amichevole odierna con il, conclusa sull'1-1. "Non c'è nulla di diverso rispetto all'ultima volta che ho parlato di Neymar - ha spiegato - Non è arrivata nessuna offerta per lui, è un nostro giocatore. Nemmeno ipotesi di scambio, la situazione è esattamente la stessa di dieci giorni fa".