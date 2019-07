Boca Juniors, contratto con clausola speciale per De Rossi

BOCA JUNIORS DE ROSSI / Daniele De Rossi è vicino alla firma del contratto con il Boca Juniors. Avventura in Argentina in vista per il centrocampista dopo l'addio alla Roma, la testata sudamericana 'Tyc Sports' rivela alcuni dettagli dell'accordo.

Ci sarebbe l'intesa per firmare un contratto annuale, ma con una clausola speciale, che potrebbe permettere adi liberarsi già dopo sei mesi, vale a dire a gennaio. Una clausola che il giocatore potrebbe esercitare qualora volesse tornare in Italia: è viva l'ipotesi di entrare a far parte dello staff tecnico della Nazionale agli ordini del Ct Roberto