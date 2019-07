Barcellona, sprint per Junior Firpo: ULTIME CM.IT

CALCIOMERCATO BARCELLONA JUNIOR FIRPO BETIS MIRANDA / Non è ancora chiusa la trattativa per portare al Barcellona Junior Firpo. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, il Betis, proprietario del cartellino del laterale sinistro, è partito da una valutazione di 35 milioni di euro per provare ad ottenerne almeno 30.

L'ultima proposta del club catalano è stata dicash più il prestito del giovane Miranda, accostato anche alla Juventus . Nato a Siviglia, Miranda è un ex canterano del Betis, per lui si tratterebbe di un ritorno a 'casa'. I contatti tra il Barça e il club andaluso proseguiranno nel corso del weekend per provare a trovare una quadratura.