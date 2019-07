p>CALCIOMERCATO ERIKSEN TOTTENHAM / Christian, centrocampista danese del, è finito al centro di un derby di mercato tutto spagnolo trae l': il classe 1992 potrebbe lasciare l'Inghilterra qualora arrivasse un'offerta davvero irrinunciabile sulla scrivania degli 'Spurs'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ma secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', non è da escludere per Eriksen una permanenza in Premier League: Pochettino continua a considerare il danese una pedina fondamentale per lo scacchiere tattico degli 'Spurs' ma per convinerlo a restare a Londra servirà un importante ritocco dell'ingaggio. Il Tottenham così potrebbe presentare nei prossimi giorni un'offerta di rinnovo da 12 milioni di euro all'anno per convincere il centrocampista danese a restare.