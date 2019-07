Juventus, l'annuncio di Bonucci sul futuro

CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI SARRI / Con l'arrivo di Matthijs de Ligt, il futuro di Leonardo Bonucci alla Juventus è stato messo in discussione. Riemerse negli ultimi giorni le piste Psg e Manchester City, per un nuovo possibile addio ai bianconeri. Ma il diretto interessato, in un'intervista a 'JTV', interrompe le speculazioni e le voci di mercato. "La Juve è casa mia - ha spiegato - Sono tornato perché so quello che posso dare e sono nel posto giusto.

Negli ultimi due anni potevo fare meglio, voglio tornare ai miei standard. E' un anno in cui tutti dovremo migliorare e lo faremo, per raggiungere tutti gli obiettivi.mi ha colpito, è un allenatore di grande intelligenza che ha portato idee nuove, facciamo tanti esercizi con la palla. Dobbiamo seguire le sue idee, in questa tournée comunque il primo obiettivo è tornare a casa sani e salvi. Sarà una stagione difficile, l'ha preso un grande allenatore e ilcontinua a crescere. E anche in Europa tutti si migliorano sempre".