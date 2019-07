CALCIOMERCATO JUVENTUS DE JONG DE LIGT / Sono stati due dei principali artefici della straordinaria stagione dell'Ajax, quest'anno hanno decisare di lasciare l'Olanda per giocare assieme a Messi e Cristiano Ronaldo.

Stiamo parlando di Frankie de Jong, trasferitosi al Barcellona, e di Matthijs de Ligt, trasferitosi alla Juventus.

Il neo centrocampista blaugrana, in un'intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha commentato l'approdo in Italia del suo ex compagno di squadra: ''Mi sarebbe davvero piaciuto se fosse venuto al Barcellona con me ma penso che anche la Juve sia una buona occasione per lui. Sono molto felice per lui perché è una buona alternativa, anche se preferisco il Barça, ovviamente. Ma penso che la Juve sia una grande opportunità per lui. Vedremo cosa succede".