CALCIOMERCATO INTER LUKAKU SOLSKJAER / Oggi Romelu Lukaku non ha preso parte alla sfida della International Champions Cup che si è disputata a Singapore tra Manchester United e Inter.

Ufficialmente per infortunio, ufficiosamente perché al centro della trattativa che la dirigenza nerazzurra sta cercando di definire proprio con quella dei 'Red Devils'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Interpellato alla fine del match proprio su Lukaku, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United ha risposto così alle domande dei giornalisti. Ecco le parole riportate dal 'The Guardian': "Se un giocatore non riesce ad allenarsi per una settimana saltando tre partite, ovviamente penso che sia preoccupato. Ma Romelu sta lavorando per tornare in campo, vedremo quanto ci vorrà. Però oggi anche senza di lui abbiamo fatto molto, molto bene. Come allenatore, ti adatti ai giocatori disponibili anche se sappiamo che è uno dei migliori nel suo ruolo''.