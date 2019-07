CALCIOMERCATO MILAN CORREA / E' Angel Correa, talento argentino dell'Atletico Madrid, l'obiettivo numero del mercato del Milan.

La dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di regalare ail classe 1995. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Arrivano importanti novità direttamente dall'Argentina: secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', ci sarebbe già un principio d'accordo tra il Milan e Correa per l'approdo in Italia del giocatore dell'Atletico Madrid. Per chiudere l'operazione ora la dirigenza rossonera è chiamata a trovare la giusta intesa economica con quella dei 'Colchoneros' che al momento chiede una cifra vicina ai 50 milioni di euro.