Juventus, anche il Napoli avrebbe il 'sì' di Icardi

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI ICARDI / Juventus e Napoli continuano a lavorare per tentare di mettere a segno il colpo Icardi. Entrambi i club sono sulle tracce della punta ormai fuori dal progetto dell'inter, e la Vecchia Signora avrebbe un discreto vantaggio visto il gradimento del calciatore, ma oggi dal capoluogo partenopeo giungono news diverse. Fonti vicine all'entourage di Maurito, secondo 'Radio Kiss Kiss Napoli', avrebbero svelato l'ok dell'argentino a vivere un'avventura all'ombra del Vesuvio, anche se in questo momento non si sarebbero registrati passi avanti nella negoziazione. De Laurentiis ha più volte lasciato intendere l'intenzione di acquistare una prima punta e la sua stima nei confronti dell'ex doriano è cosa nota.