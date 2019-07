p>CALCIOMERCATO PULISIC CHELSEA HAZARD / Christian, attaccante statunitense delè chiamato nella prossima stagione a non far rimpiangere Eden: l'exinfatti è arrivato a Londra per colmare il vuoto lasciato in rosa dalla partenza del talento belga che è stato acquistato dal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Intervistato dai microfoni di 'Sky Sports' però Pulisic ha rifiutato il paragone: ''Non sono qui perché mi comparino con nessuno. Hazard è un calciatore incredibile, al Chelsea ha fatto benissimo e sono convinto che le cose gli andranno altrettanto bene anche al Real Madrid. Io sono qui per apportare le mie qualità e il mio lavoro, cercando di fare del mio meglio per il Chelsea".