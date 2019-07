INTER CONTE POGBA / Un lungo colloquio tra Antonio Conte e Paul Pogba ha attirato l'attenzione dei social: i due si sono intrattenuti dopo la gara tra Inter e Manchester United (1-0 per gli inglesi il risultato finale) e la loro chiacchierata non è certo passata inosservata. Ne ha parlato lo stesso Conte in conferenza stampa, scherzandoci su: "Ci siamo salutati, da poco è diventato papà. Provo grande affetto per questo ragazzo.

Ho fatto una chiacchierata, ma resta molto segreta anche se potrei darvi qualche aiuto (un chiaro riferimento al mercato, ndr). Sto scherzando". Le parole dell'allenatore dette con il sorriso per stemperare una conferenza in cui Conte non ha risparmiato critiche a Perisic ed è tornato a parlare anche di. Pogba è dato in uscita dalconsulle sue tracce e una richiesta monstre dei Red Devils che complica la sua partenza.