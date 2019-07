CALCIOMERCATO SASSUOLO CAPUTO / Ciccio Caputo ha deciso di ripartire dal Sassuolo dopo i 16 gol siglati nella passata stagione che però non sono riusciti ad evitare la retrocessione all'Empoli.

Il nuovo attaccante neroverde si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per presentare la nuova stagione che sta per prendere il via. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Ho ricevuto tante offerte, ma quella del Sassuolo è sicuramente la scelta migliore per me. È una scelta importante, ho voluto questo club a tutti costi così come loro hanno voluto me. Il mister mi ha chiamato tante volte. Anche se vengo da un anno fantastico, voglio migliorarmi e cercare di dare il mio contributo al Sassuolo''.