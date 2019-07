Napoli, dalla Spagna: il Real vuole vendere James entro il 29

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Nuovi aggiornamenti sulla telenovela James Rodriguez: secondo quanto riportato oggi dal quotidiano spagnolo 'Marca', il Real Madrid avrebbe intenzione di cedere il colombiano prima del 29 luglio, giorno in cui, teoricamente, il calciatore dovrebbe rimettersi a disposizione di Zinedine Zidane.

La priorità assoluta del club blanco è far partire l'ex, fuori dai piani del francese, e in questo momento le offerte più serie per le sue prestazioni sono quelle d

I merengues vorrebbero definire il suo addio prima del 29 luglio, in modo tale da non dover "costringere" l'attaccante ad aggregarsi ai suoi calciatori: nelle loro intenzioni, quindi, la prossima sarà la settimana definitiva per l'addio. La fretta obbliga il Real Madrid a non farsi scrupoli ed incassare i circa 40 milioni che esige Florentino Perez, necessari per finanziare il sogno Pogba.

Se il Napoli dovesse continuare a proporre unicamente il prestito e l’Atletico, invece, mettesse sul piatto tale cifra, il Real si troverebbe obbligato a rinforzare i suoi ‘cugini’ e sarebbe, suo malgrado, pronto a farlo. Ci attendono sette giorni decisivi: gli azzurri, per realizzare il sogno di Ancelotti e dei tifosi, devono trovare il modo di battere la concorrenza dei rojiblancos, che a loro volta hanno la necessità chiudere le cessioni di Correa e Kalinic per mettere a segno il colpo.