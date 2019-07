JUVENTUS CANCELO ALLENAMENTO / Venti secondi di allenamento pubblicati su Twitter dalla Juventus e si scatena la bufera: tifosi infuriati contro Cancelo, accusato di non impegnarsi abbastanza durante la seduta.

Le immagini mostrano i giocatori impegnati in esercizi fisici e l'occhio dei sostenitori bianconeri è caduto sul terzino portoghese, dato in partenza: le modalità con le quali l'exsvolge gli esercizi non convincono il popolo juventino che commenta con toni molto duri il video. In molti chiedono che Cancelo sia rispedito immediatamente a Torino in attesa della cessione.

Ecco alcuni tweet sul 'caso Cancelo':