CALCIOMERCATO SPAL BERTOLACCI / Dopo essersi liberato dal Milan, Andrea Bertolacci è alla ricerca di una nuova squadra da cui ripartire: nell'ultima stagione non è mai stato impiegato in campionato da Gattuso, mentre in Europa League ha raccolto 4 gettoni di presenza.

Bertolacci è fortemente inseguito dalle sue due ex squadre, Genoa e Lecce. Si è parlato anche della suggestione Celtic ma secondo quanto riportato da 'La Nuova Ferrara', il centrocampista classe 1991 sarebbe finito anche nel mirino della Spal. Semplici apprezza la sua duttilità e lo vorrebbe portare a Ferrara per rimediare alle partenze di Schiattarella, Viviani e forse anche quella di Valdifiori.