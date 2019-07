p>CALCIOMERCATO PARMA INGLESE / Qualche giorno fa ilha ufficializzato il ritorno in gialloblu di Roberto: l'attaccante classe 1991 arriva dal Napoli in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni dopo le 9 reti siglate in 25 partite disputate nella scorsa annata con la squadra di D'Aversa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Inglese si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare il suo ritorno in Emilia: ''Si è creato un legame particolare con D'Aversa. Mi sono subito trovato molto bene, sono contento di giocare qui perché il modulo è perfetto per esaltare le mie caratteristiche. Perchè sono tornato a Parma? Ho preferito tornare qui, nella mia seconda famiglia, piuttosto che non essere felice pur giocando in un palcoscenico più importante. Il Parma mi ha voluto in ogni modo e sono davvero contento di essere tornato".