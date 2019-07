NAPOLI LOZANO / Il braccio di ferro con il Real Madrid per James Rodriguez, la trattativa con il Lille per Pepe, l'attesa per Mauro Icardi: il mercato del Napoli in questi ultimi giorni è stato un ballo continuo tra questi tre nomi.

Eppure c'è anche un quarto obiettivo che non è uscito dai radar di: si tratta di Hirving, 24 anni, messicano di proprietà del. Il calciatore piace molto a Carlo Ancelotti e nonostante sulla trattativa sia calato il silenzio da qualche giorno, il Napoli non ha mollato la presa: resta da convincere comunque il club olandese che non si smuove dalla richiesta di circa cinquanta milioni di euro: sulle tracce del messicano anche il Manchester United.