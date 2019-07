CALCIOMERCATO INTER ARSENAL AUBAMEYANG ICARDI / La dirigenza dell'Inter è chiamata nelle prossime settimane a trovare una nuova sistemazione a Mauro Icardi: come ribadito più volte dalla società e dallo stesso Antonio Conte, l'attaccante argentino non rientra più nel progetto tecnico nerazzurro.

Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato che vedrebbe proprio coinvolto Icardi: l'Arsenal ha effettuato un sondaggio con la dirigenza nerazzurra che avrebbe cercato di mettere in piedi uno scambio con l'ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang. Trattativa però che non è potuta decollare a causa del rifiuto secco di Maurito alla destinazione 'Gunners'. Così restano in piedi le piste Juventus e Napoli.