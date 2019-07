CALCIOMERCATO INTER CONTE PERISIC / Non sembra esserci spazio per Ivan Perisic nell'Inter targata Conte: è lo stesso allenatore salentino a dirlo dopo la gara contro il Manchester United in cui il croato è stato impiegato da esterno di centrocampo. Un ruolo che non si adatta alle caratteristiche dell'ex Wolfsburg, come spiegato in maniera molto chiara da Conte nel post gara: "Le risposte non sono positive, non penso che sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. L'unico posto in cui in questo momento può giocare è da attaccante".

Parole che aprono alla cessione di Perisic visto che in avanti Conte oltre aaspetta Lukaku e Dzeko, con la trattativa con la Roma che va verso la definizione

Corteggiato a lungo dal Manchester United nella scorsa estate e dall'Arsenal a gennaio, il 30enne non rientrerebbe più tra gli obiettivi dei due club inglesi ma potrebbe comunque essere un'occasione per qualche club di prima fascia alla ricerca di rinforzi in avanti. Ad esempio il Bayern Monaco ancora alla ricerca dei sostituto di Robben e Ribery, oppure il Psg che, in attesa di capire quale sarà il futuro di Neymar, deve completare il reparto offensivo.