Inter, Conte attacca Perisic e 'richiama' Lukaku

CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU PERISIC /Dopo la sconfitta col Manchester United (0-1) in International Champions Cup, Antonio Conte ha parlato di Ivan Perisic, per il mister "inadatto" al ruolo di quinto a sinistra nel 3-5-2, come riportato dall'edizione online del 'Corriere dello Sport'.

L'allenatore, inoltre, è tornato sulla volontà di acquistare Romelu Lukaku, chiarendo per l'ennesima volta le sue intenzioni in conferenza stampa.

PERISIC – “Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive. Non penso che sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. L'unico posto in cui in questo momento può giocare è da attaccante”.

LUKAKU - "Non è giusto parlare di un calciatore che, in questo momento, è del Manchester United. Dobbiamo avere rispetto per il club e il calciatore, ho detto ieri che mi piace, lo considero un giocatore che migliorerebbe la nostra squadra. Da un lato, però, c'è la mia speranza, dall'altro vedremo cosa accadrà con i club".