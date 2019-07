JUVENTUS KEAN / Che ne sarà di Moise Kean: il giovane attaccante della Juventus è uno dei punti interrogativi della società bianconera. In scadenza nel 2020, con l'accordo per il rinnovo che non è stato ancora trovato, a Torino vagliano anche la possibilità di venderlo anche se l'intenzione della società è di non perdere definitivamente il calciatore.

Così, quando l'si è fatta avanti è arrivata la risposta di: sì alla cessione a fronte di un incasso di circa 35 milioni di euro ma nell'intesa deve essere inclusa anche la recompra per una cifra intorno ai 40 milioni. Una soluzione che, riferisce il 'Daily Mail', i Gunners non gradiscono tanto che sarebbero pronti al rilancio: per portare Kean subito a Londra e non inserire la recompra nell'accordo la società inglese sarebbe disposta ad alzare la propria offerta a 40 milioni. L'Arsenal non è l'unica società inglese interessata al 19enne: di recente si è fatto avanti anche l'mentre dalla Spagna si parla di un interesse del