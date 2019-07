Napoli, Zidane parla della situazione di James Rodriguez

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / Il Napolicontinua a sognare l'acquisto di James Rodriguez.

Dal Canada, il tecnico del Real Madridha parlato alla vigilia della sfida di International Champions Cup contro il Bayern Monaco, commentando la situazione del colombiano: "James è un calciatore del Real Madrid, vedremo cosa accadrà, al momento è in vacanza e capiremo in seguito cosa accadrà con lui. Non posso dire altro".

In seguito, il francese ha commentato anche il caso Pogba, obiettivo dei blancos e della Juventus: "Sappiamo cosa vogliamo, e fino al 31 di agosto è tutto possibile. Bale? Non è cambiato il suo ruolo nella squadra rispetto a giugno". Sull'arrivo di Hazard, ha aggiunto: "Il belga aveva bisogno di un club come il Real Madrid per migliorare, questa squadra è speciale e i calciatori lo sanno".