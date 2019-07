CALCIOMERCATO INTER CONTE LUKAKU / Lukaku e l'Inter vicini, almeno sul campo: l'attaccante ha assistito da spettatore al match tra i nerazzurri e il Manchester United con i 'Red Devils' che si sono imposto per 1-0.

Prima del fischio iniziale, il tecnico Antonioe il belga si sono incrociati sul terreno di gioco: il calciatore si è avvicinato all'allenatore salentino, una pacca sulla spalla, due parole scambiate, pochi secondi e poi via ognuno per la propria strada. Quella strada che l'Inter sta cercando di far incrociare in maniera più concreta trattando con il club inglese: le parti continuano ad essere distanti con lo United che non si smuove dalla richiesta di circa 80 milioni di euro e avrebbe rifiutato anche l'ultima proposta proveniente da Milano di 60 milioni di euro.

La mancata chiusura della trattativa per Lukaku è tra i motivi di malcontento di Conte che ieri in conferenza stampa ha parlato di ritardo della società sul mercato, accendendo il dibattito.