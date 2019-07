CALCIOMERCATO NAPOLI VINICIUS BENFICA / Vinicius Morais ripartirà dal Benfica, dopo la stagione trascorsa in prestito tra Rio Ave e Monaco.

L'attaccante brasiliano, classe 1995, era finito da tempo nel mirino del club lusitano e nel pomeriggio di oggi è arrivato anche il breve comunicato ufficiale delche rende noto il suo passaggio proprio al club di Lisbona: "Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Carlos Vinicius al Benfica".

Ulteriori dettagli li ha invece forniti la stessa società portoghese sul proprio sito: "Il Benfica comunica l'acquisizione dell'attaccante Carlos Vinicius per cinque stagioni (fino al 2024). Il contratto con l'ormai ex calciatore del Napoli, per il quale le Aquile hanno pagato 17 milioni di euro, include una clausola risolutiva il cui valore è fissato a 100 milioni di euro".