MANCHESTER UNITED-INTER ICC / Esordio amaro in International Champions Cup per la nuova Inter di Antonio Conte che cede il passo al Manchester United di Solskjaer. Ritmi non elevatissimi nella prima frazione che ha visto comunque i 'Red Devils' avere le migliori occasioni da gol con Rashford, James e Martial, mentre per i nerazzurri il pericolo maggiore lo ha portato D'Ambrosio al 39'.

Nel secondo tempo la musica cambia con lo United abile ad alzare l'asticella sin da subito prima con il palo didopo cinque minuti, e poi con un destro insidioso di Pogba qualche istante più tardi. Chance che fanno da preludio ad una ripresa maggiormente di marca inglese, soprattutto dopo la girandola di cambi della fase centrale che premia proprio le mosse di Solskjaer. A sbloccare la sfida è infatti il neo entratocon un sinistro potente dall'interno dell'area che fulmina Handanovic ad un quarto d'ora dal termina. L'Inter non riesce quindi più a reagire ed anzi rischia il raddoppio ancora con il giovane classe 2001 che all'81' trova solo la traversa.

MANCHESTER UNITED-INTER 1-0 (76' Greenwood)