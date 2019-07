CALCIOMERCATO JUVENTUS ZIDANE POGBA / Paul Pogba tra Real Madrid e il clamoroso ritorno alla Juventus. Il francese resta il desiderio principale di Zinedine Zidane che ha parlato del connazionale del Manchester United anche in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bayern a Houston: "Pogba? Rispondo sempre la stessa cosa, sembrerò stupido.

Il club sa cosa vogliamo, c'è ancora tempo. Oggi siamo concentrati sulle partite, vediamo quello che succederà. Fino al 31 agosto potremmo fare qualche affare, qualche giocatore potrebbe arrivare e altri potrebbero partire. Non voglio entrare in questione tecniche, bisogna rispettare alcune cose". Per tutte le news di mercato CLICCA QUI