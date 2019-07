CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Il tecnico del Milan Marco Giampaolo, prima della partenza verso gli Stati Uniti, ha parlato all’aeroporto di Malpensa ai microfoni dei cronisti presenti. Tra campo e mercato, l’ex Sampdoria ha dichiarato: “Sono stati giorni di ottimo lavoro. Ho trovato un gruppo di calciatori curiosi e di alto livello. Le strutture di Milanello sono fantastiche. Sono contento di questi 10 giorni, siamo in luna di miele. I giocatori sono stati straordinari nell’applicazione. Mercato? Ho grande fiducia nel lavoro dei dirigenti. Bennacer ha vinto la Coppa d’Africa e siamo contenti, per il resto non posso dire altro”. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI.