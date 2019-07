CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN TREVISANI ROMA / Higuain tra Juventus e Roma con il 'Pipita' che è finito prepotentemente nel mirino dei giallorossi come possibile erede di Dzeko.

L'argentino però gradirebbe restare in bianconero come sottolineato anche dal giornalista di 'Sky', Riccardo: "Higuain vorrebbe restare alla Juve e lo sta facendo capire in tutti i modi. Poi magari è una strategia per farsi dare la buonuscita o per trovare un altro club perché lui alla Roma non ci vuole andare. Non è lo Spinazzola, il Lopez o il Diawara di turno che vede nella Roma la possibilità di rilanciarsi".