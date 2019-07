ESCLUSIVO - La Fiorentina accelera per Lirola

ESCLUSIVO FIORENTINA LIROLA / Vincenzo Montella ha scelto Pol Lirola per rinforzare la sua difesa ed il terzino spagnolo del Sassuolo è la sua assoluta priorità.

Come raccolto in esclusiva da Calciomercatao.it, la Fiorentina sta insistendo per arrivare all'accordo con la dirigenza emiliano e ora le parti sono molto vicine all'intesa. La dirigenza viola dunque accelera per accontentare il suo allenatore.