CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI POGBA / Giorno di vigilia per la Juventus che domani affronterà il Tottenham in International Champions Cup.

Poco fa ha parlato Maurizio, allenatore dei bianconeri, che in conferenza stampa non ha perso occasione per dire la sua anche sul calciomercato ed in particolar modo su Paul: "Mi piace molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono il direttore sportivo, perciò non conosco la situazione”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI