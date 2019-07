Inter, la panchina dopo le parole di Conte: anche Perisic deve 'darsi una mossa'

INTER CONTE PERISIC / Nella discussione che ha seguito lo sfogo di Antonio Conte nella conferenza stampa di ieri è passata probabilmente inosservata (almeno ai più) la dichiarazione del tecnico dell'Inter sulla posizione di Ivan Perisic, dato da molti come certo della permanenza dopo mesi e mesi di voci di mercato.

L'allenatore ha datto segnali che, anzi, vanno quasi in direzione opposta: "Ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente - ha risposto mettendo in guardia il croato - Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui, altrimenti dovremo cercare soluzioni differenti". Ecco, neanche 24 ore dopo e Perisic è fuori dalla sfida delicata con il Manchester United. Conte gli preferisce addirittura il brasiliano, che tecnicamente è nella lista dei calciatori in vendita. Un altro segnale importante dell'allenatore che ha chiesto alla società di "darsi una mossa", allargando il discorso anche ai calciatori. E, a questo punto, proprio a Perisic nello specifico, che deve calarsi nel nuovo ruolo di esterno a tutta fascia oppure trovarsi una sistemazione altrove.