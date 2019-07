CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS / Con sei mesi di ritardo, dopo l’affare sfumato nel gennaio scorso, Nahitan Nandez si appresta ad arrivare in Serie A. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo la prima offerta rifiutata perché ritenuta bassa (linka pezzo precedente), il Cagliari ha alzato la posta salendo a quota 18 milioni di euro circa.

Ilha così aperto al trasferimento che è davvero molto vicino. Per il centrocampista uruguaiano è pronto un contratto pluriennale, con ogni probabilità un quinquennale (scadenza 2024), per il quale era stato già trovato un principio d’accordo. Sì attendono ulteriori conferme, si continua a lavorare per limare gli ultimi dettagli con il calciatore che potrebbe arrivare in Italia martedì.