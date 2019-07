CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS / Il Napoli prosegue il suo lavoro a Dimaro in vista della prossima stagione.

Presente anche arrivato intorno alle 11.30 al campo di Carciato ed è accolto come una star dai tifosi ai quali ha voluto lasciare un messaggio chiarissimo: "Farei una foto con tutti voi ma non è possibile, per quanto riguarda quello che avete più a cuore, cioè il mercato, voi dovete avere pazienza perchè si chiude il 2 settembre, possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco e non a fare scena. Ho bisogno di vincere e non di fare più abbonamenti e per farlo bisogna usare la testa".