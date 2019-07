CALCIOMERCATO MILAN SUSO ROMA PREZZO / Il Milan continua la sua manovra di rinnovamento soprattutto in attacco tra entrate ed uscite.

Cutrone e Andrè Silva i nomi caldi per salutare Milano, ma stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' anchepotrebbe essere ai saluti. Negli ultimi giorni i contatti con l’agente Alessandrosono stati costanti, ed è emersa la disponibilità del club rossonero a cedere lo spagnolo ad una cifra inferiore ai 40 milioni di euro della clausola. Intanto lo stesso Suso sarebbe stato provato da trequartista nel 4-3-1-2 ma difficile possa trovarsi a proprio agio in quella posizione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Più probabile un possibile addio. Si può infatti trattare uno sconto, non troppo alto, ma la disponibilità c’è, così come quella della Roma di provare prenderlo.