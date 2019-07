Inter, dall'Inghilterra: arriva il 'no' dello United al rilancio per Lukaku

INTER LUKAKU / L'Inter va in all-in su Romelu Lukaku. Il nervosismo del tecnico Antonio Conte per il calciomercato che procede a rilento ed esploso nello sfogo in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole per il Manchester United, si riferisce soprattutto alle cessioni e, di conseguenza, alla situazione dell'attacco dove con Mauro Icardi fuori dai piani ma ancora in rosa sono bloccati gli acquisti che comunque la dirigenza interista sta cercando di portare a termine.

Un segnale incoraggiante, quantomeno relativamente alla volontà del calciatore che non sta forzando per rientrare in campo dopo un problema fisico e anzi, inizia a spingere in modo convinto per accelerare la sua partenza destinazione Milano. Ma non basta ancora. Dall'Inghilterra infatti arrivano nuove indiscrezioni circa un'offerta ufficiale formulata dall'Inter e respinta dal Manchester United. I giornalisti Kaveh Solhekol di 'Sky Sports' e Simon Peach di 'PA Media' che sta seguendo lo United in tournée, la proposta nerazzurra avrebbe raggiunto i 60 milioni di euro che però non sono ritenuti sufficienti. Anzi, Solhekol sentenzia: "L'Inter deve muoversi. Stanno cercando di comprare qualcosa che non possono permettersi".